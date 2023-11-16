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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القنوات الناقلة لحفل ليلة الدموع ضمن موسم الرياض

ليلة الدموع
ليلة الدموع

تقام مساء اليوم الخميس حفل ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري وآدم.

وأعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض أن الحفل سوف يتم إذاعته بشكل مباشر عبر قناة إم بى سي مصر، بالإضافة إلى نقله بشكل حصري عبر شاهد وwbk..

 

 

وصول نجوم مصر إلى الرياض

 

وصل كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لإحياء حفل ليلة الدموع والذي يقام مساء اليوم. 

 

الحفل يقام على مسرح أبو بكر سالم وقام نجوم الحفل بعمل بروفات مكثفة مساء أمس الأربعاء على عدد كبير من أغانيهم لتقديمها على المسرح الليلة.

وقام كل مطرب بوضع قائمة من الأغاني الحزينة لتقديمها أمام الجمهور ومن أبرز هذه الأغاني عشت معاك حكايات وأيام لتامر عاشور وغمضت عيني لرامي صبري ولحظة بعادك مليش دعوة بحد لرامي جمال.

 

 

. أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

 

 وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل باكثر من فئة وطرحت أسعار التذاكر بأكثر من فئة الأولى وهي الفئة الفاخرة وتصل سعرها 1850 ريالا والفئة الثانية فئة الغرفة الفاخرة ل10 أفراد وتصل سعرها 1800 ريالا اما الفئة الثالثة فئة كبار الشخصيات تصل سعرها إلى 1450 ريالا سعودي والفئة  الرابعة فئة تصل سعرها إلى 650 ريالا والفئة الخامسة بـ390 ريالا والفئة السادسة والأخيرة تصل سعرها إلى 250 ريالا.

حفل ليلة الدموع فعاليات موسم الرياض تامر عاشور رامي جمال

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