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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الجيزة ينفذ قافلة علاجية مجانية وندوة إرشادية في الوراق

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية تهدف الى خدمة المواطنين فى الاماكن الاكثر إحتياجاً وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وذلك بناء علي تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، وتعليمات اللواء أحمد راشد وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية بناحية وراق الحضر – إدارة الوراق البيطرية وذلك اليوم الخميس الموافق 16/11/2023 وقد شارك بالقافلة أطباء إدارة الوراق البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة .
وأسفرت القافلة عما يلي :-
1-  رش (1500) رأس حيوان و عدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.
2-  تجريع (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
3-  علاج (50) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4- أخذ (35) عينة دم  لفحص مرض البروسيلا.
5-  عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ (18) رأس ماشية .
6- تحصين عدد (45) حيوان ضد مرض البروسيلا و( 23 ) حيوان ضد مرض الحمى القلاعية و الوادى المتصدع .
7-  عمل ندوة إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى  الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع.

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