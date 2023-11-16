كليات جامعة حلوان تبدأ امتحانات الميد تيرم .. التمريض بالنظام الإلكتروني .. والحقوق أون لاين

جامعة حلوان تعلن بدء امتحانات الميد تيرم

ذكاء اصطناعي حلوان : امتحانات الميد تيرم تسير وفقا لقواعد المجلس الاعلي للجامعات

تمريض حلوان : نطبق النظام الالكتروني للامتحانات و النتائج في نفس اليوم

حقوق حلوان : امتحانات الميد تيرم اون لاين لكافة الفرق الدراسية

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و كشف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن امتحانات الميد ترم سوف بدء عقدها فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وأضاف أمام لـ"صدى البلد" أن الامتحانات بدأت فى مقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/12 /2023 وتقام الامتحانات فى 89 مقرا بحوالى 1800 لجنة امتحانية.

و قالت الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات بحلوان لشئون التعليم والطلاب لصدى البلد أن الكلية أن عدد الامتحانات 80 امتحانا تشمل 37 امتحانا بالشعبة العامة و21 امتحانا لهندسة البرمجيات و22 امتحانا المعلوماتية الطبية وسوف يتم تجهيز لجان الامتحانات من البدروم الي الدور الرابع وتعطيل المحاضرات والمعامل، ويتم إعلان اللجان وأماكنها لجميع الطلاب من خلال الأكاونت الخاص بالطالب علي نظام الكلية.

كشفت الدكتورة صفاء صلاح، عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم بدأت هذا الأسبوع وتسير بشكل جيد للغاية ولا يوجد أية مشاكل حتى يومنا هذا.

و تابعت الدكتور صفاء صلاح أن أسئلة امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول متنوعة ومتعددة وفي مستوى جميع الطلاب ، مشيرة إلى أن الامتحانات إلكترونية ولا يوجد شكاوي من الطلاب أو رصد حالات غش حتى الآن.

و قالت عميد كلية التمريض أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول يتم تصحيحها في نفس اليوم، لأن التصحيح إلكترونيًا، ولكن بعد ذلك تعلن من خلال الأقسام العلمية وكل دكتور خاص بمادته.

و كشفت ادارة كلية الحقوق بجامعة حلوان، ان إجراء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لجميع الطلاب، سيتم اون لاين بنظام open book .

و تابعت ادارة كلية الحقوق انه بالنبسة لمواعيد الامتحانات سيتم الاعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للكليات خلال الايام المقبلة .



وقد اعلنت إدارة جامعة حلوان، انه علي الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي و المجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة .

ونسرد لطلاب جامعة حلوان مجموعة من المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى و التي يمكن ان تصل عقوباتها للفصل .

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان

4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل