بكري: مصر لن تفرط بشبر من أراضيها ولا تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أربعون يوما على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر هي الهدف الرئيسي من العدوان على غزة.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لن تفرط في شبر واحد من اراضيها، ولن تسمح بأن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حسابها.



متمسك بأرضه وكيانه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل بكل قوتها السكرية لم تنجح في تحقيق هدف واحد من أهدافعا في غزة، مؤكدا انه نعلم أن المقاومة في غزة وفلسطين تقف بكل قوة، ومازال الشعب الفلسطيني صامدا ولن يستسلم، ومتمسك بأرضه وكيانه.