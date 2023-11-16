حلفاء إسرائيل يحذرون من توسيع هجومها جنوب غزة

أصدر حلفاء إسرائيل الغربيون تحذيرات من تصعيد العمليات العسكرية في جنوب غزة. ويأتي هذا التحذير في أعقاب قيام الجيش الإسرائيلي بتوزيع آلاف المنشورات في خان يونس، تحث السكان على إخلاء منازلهم.

كشفت المنشورات، التي لم يعلق عليها الجيش الإسرائيلي، عن خطط لعمليات عسكرية في أربعة أحياء مكتظة بالسكان شرق خان يونس. وقد أصبحت هذه المناطق، التي كان يسكنها ما لا يقل عن 100.000 نسمة قبل الصراع، نقطة محورية مع قيام إسرائيل بتوسيع غزوها البري.

تتزايد المخاوف بين المسؤولين الغربيين فيما يتعلق بحجم وكثافة الغزو البري المستمر. وأشار أحد المسؤولين إلى أن حجم العمليات البرية لم يكن متوقعا، مؤكدا أن هناك استراتيجيات بديلة لتحقيق هدف تحييد حماس.

أسقطت المنشورات بعد أن أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم وجود إطار زمني لإسرائيل لإنهاء حملتها ضد حماس، ونصحت السكان بالإخلاء حفاظا على سلامتهم. وأعرب بايدن عن عدم يقينه بشأن مدة الصراع لكنه أكد أنه سيستمر حتى لا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل.

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إنساني عاجل وممتد للصراع، وهي خطوة عارضها بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.

أودى الصراع بحياة أكثر من 11,000 شخص، وتواجه المستشفيات صعوبات مع تقدم القوات الإسرائيلية. وتستمر الغارة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المستشفى بدعوى وجود شبكة أنفاق تحت الأرض.

تضغط الولايات المتحدة من أجل هدنة إنسانية ممتدة، تظل إسرائيل مصرة على أهدافها العسكرية. وتجري المحادثات من أجل وقف محتمل للقتال، مما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن، على أمل تخفيف الوضع المزري في غزة.