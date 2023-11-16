قيادي بمستقبل وطن: موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية يخلده التاريخ

أكد النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية سيخلده التاريخ.

وقال أبوكليلة إن القضية الفلسطينية والأمة العربية لم يتبقى لها سوى مصر ورئيسها الزعيم عبد الفتاح السيسي الذي يتخذ المواقف الجريئة والوقوف بالند أمام المجتمع الدولي، دعما لقضية فلسطين التاريخية ونصرة أهالي غزة من خلال مواقف تاريخية سيخلدها التاريخ.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنظيمي الذي نظمته أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية برئاسة النائب عبدالفتاح محمد يحيى، على مستوى الأقسام لتأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد العقاري، نقيب الفلاحين وأمناء الأقسام وعدد من الأمناء النوعيين بالحزب والقيادات الشعبية والطبيعية.

وأكد أن مصر هي قلب الوطن العربي النابض وتخطت العديد من الأزمات والتحديات ولذلك لا بد من المشاركة الإيجابية من كل فئات الشعب المصري من العمال والفلاحين والنساء والرجال والشيوخ في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت بنعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواصلة مسيرة التنمية والتطوير وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية أحد الاستحقاقات الهامة في حياة المصريين، والعالم كله في انتظار نزول المصريين لصناديق الاقتراع للتعبير عن إرادتهم، ولذلك مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة هي فرض عين على كل مصري ومصرية للوقوف بجوار بلاده.

حضر المؤتمر، زهير ساري الأمين المساعد لأمانة العمال والفلاحين مركزيًا بحزب مستقبل وطن، والنائب محمد الحمامي عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، النائب إيهاب ابو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، وسامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب نشأت مترى عضو مجلس الشيوخ، محمد العقاري، نقيب الفلاحين.