ضيف ثقيل يزور الأردن وبلاد الشام وتحذير عاجل من حدوث فيضانات عارمة

تؤثر على فلسطين..

توقع المركز العربي المناخ أن يضرب الأردن وعموم بلاد الشام منخفض جويا عميق وبارد جدا وعواصف وماطر اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأشار المركز العربي بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اردنية؛ سيؤدي ذلك إلى حدوث انخفاض كبير وملحوظ على درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة يصاحبها عواصف رعدية وبرق ورياح شديدة السرعة.

ويعتبر هذا المنخفض من المنخفضات القوية المبكرة التي تتأثر فيها المنطقة مما قد يؤدي الي حدوث كارثة في غزة تصيب السكان في حال لم يتم بشكل عاجل تأمين النازحين والسكان وفق ما ذكر المركز.

وأشار المركز إلي أن انخفاض درجات الحرارة بهذا الشكل دون وجود وسائل تدفئة أو حماية من البرد، سيكون خطرا مباشرا خصوصاً على الأطفال وكبار السن ويتسبب بتفشي نزلات البرد والأمراض.

كما توقع المركز أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل ملحوظ تزامناً مع دمار البنية التحتية وفقدان قنوات تصريف مياه الأمطار، مما يزيد من فرص حدوث الفيضانات.

ودعا المركز الجهات المعنية ومنظمات الإغاثة وبشكل عاجل ومبكر القيام بتأمين السكان والنازحين في القطاع وأي تأخير قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع، بحسب المركز العربي للمناخ.

