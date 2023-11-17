أرجواي تضرب الأرجنتين بهدف في الشوط الأول من تصفيات المونديال

انتهت احداث الشوط الأول بين منتخبي الأرجنتين وإرجواى بتقدم المنتخب الإرجواياني بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف الأرجواي رونالد أراوخو في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة.

يستضيف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، بعد قليل الجمعة ١٧ نوفمبر.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

كما سيتم بث مباراة الارجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC HD1.