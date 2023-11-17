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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرجواي تضرب الأرجنتين بهدف في الشوط الأول من تصفيات المونديال

الأرجنتين
الأرجنتين

انتهت احداث الشوط الأول بين منتخبي الأرجنتين وإرجواى بتقدم المنتخب الإرجواياني بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف الأرجواي رونالد أراوخو في الدقيقة 41 من انطلاق المباراة.

يستضيف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في تمام الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، بعد قليل الجمعة ١٧ نوفمبر.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد منتخب أوروجواي، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

كما سيتم بث مباراة الارجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC HD1.

الأرجنتين وإرجواى الأرجنتين إرجواى كأس العالم 2026 كأس العالم بوينس آيرس

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