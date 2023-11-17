لن يصل للفيفا | أحمد سليمان يكشف آخر تطورات أزمة أوسوريو

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر التطورات بشأن المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال احمد سليمان فى تصريحات تلفزيونية "نسعى فى المرحلة الحالية لإنهاء الأزمة مع أوسوريو، وقدمنا عرضا إلى المدرب وننتظر رده.

واضاف: "لن يصل الخلاف بيننا إلى تقديم شكوي للفيفا لأن المجلس سينهى الأمور المالية مع المدرب، والمفاوضات جارية معه لـ تسوية المستحقات.

الزمالك يستعد لمواجهة أبو سليم الليبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.