دعاء يوم الجمعة مكتوب وجميل.. أكثروا منه لأهل فلسطين

يقبل المسلمون في يوم الجمعة، باستمرار على ترديد دعاء يوم الجمعة، حيث يحرصون على الإكثار من الدعاء في هذا اليوم المبارك، لأن فيه ساعة إجابة تستجاب فيها الدعوات.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الكلمات في دعاء يوم الجمعة، لمساعدة كل مسلم على الإكثار من الدعاء في هذا اليوم.

دعاء يوم الجمعة

اللهم احفظنا من شتات الأمر، ومسِّ الضرِّ وضيق الصدر وعذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر والعسر بعد اليُسر يا رب العالمين.

اللهم إنه لا يضام من أنت حسبه، ولا يفتقر من أنت ربه، فنسألك أن تصلح شئوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين.

اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، نسألك أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويهمنا، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك ، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم ، واحفظنا اللهم من ضيق الصدر.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

اللهم يا غالبا على أمره ، ويا قائما فوق خلقه ، ويا حائلا بين المرء وقلبه ، حل بيننا وبين الشيطان ونزغه ، وبين من لا طاقة لنا به من خلقك أجمعين .

اللهم إنا نسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة رب وأنت لا يخلف وعدك ولا يكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيته لنا يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ إنا نعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسِّ الضر، وضيق الصدر ومن كلِّ ذنبٍ يعقبه الحسرة ويُورث الندامة، ويَرُد الدعاء ويحبس الرزق يا رب العالمين.

اللهم ألِّف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا إلى سبل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

اللهمَّ أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب، واقبلْ توبةَ من يتوب. اللهمَّ أجزل العطيَّة واغفر الخطيَّة وأحْينا الحياة الرضيَّة المرضية يا عزيز يا غفور يا رب العالمين.

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تردَّ كيد المحتلين في نحرهم، وتجعل مكرهم محيطًا بهم، اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين، وأمدَّهم بقوتك وعزتك وجبروتك. اللهم أيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

دعاء لأهل فلسطين

اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردَّ كيدَهم في نحورهم. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة، اللهم انصر أهل فلسطين وثبِّت أقدامهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم احم دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأرض المسلمين، واجعل بأس أعدائنا بينهم شديدًا، وأشغلهم بأنفسهم، واجعل الدائرة عليهم، وأخرجنا منهم سالمين . وألف بين قلوب المؤمنين، وانزع الوهن من قلوبنا، واجعل أحب أيامنا يوم لقائك، وافتح علينا فتوح العارفين بك.

اللهم صلِّ على الحبيب المصطفى سيدنا محمد كنز العرفان، ومعدن الإحسان ،وبحر العرفان، صاحب الطلعة البهية ومُنقذ البرية ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.