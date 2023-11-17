أفضل دعاء لجلب الرزق يوم الجمعة.. أدركه بـ 55 كلمة لا ترد

يوم الجمعة هو خير الأيام قاطبة، وقد اختصه الإسلام بمكارم وفضائل لا تحصى ومنه الدعاء والصلاة، بل إن أجر الطاعة فيه مضاعف وخلال التقرير التالي نرصد أفضل دعاء لجلب الرزق يوم الجمعة فلا تغفله في ساعتي الإجابة التي تحين وقت إحداهن الآن في الثلث الأخير من الليل.

دعاء الرزق الوفير

أفضل دعاء لجلب الرزق يوم الجمعة

ثبت عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أت في يوم الجمعة ساعة لايرد فيها عبد سأل، ولا مستغفرٍ أناب، ولا داعٍ أراد من الملك عطاء الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فقال: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ» رواه الترمذي، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأن ساعة الجمعة -يعني: ساعة إجابة الدعاء- فقال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» رواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللهَ العَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلا آتَاهُ الله إِيَّاه»، قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: «حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا» رواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف رضي الله عنه.

كما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ابْتَغُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وَهِيَ قَدْرُ هَذَا»، يقول: قبضة. رواه الطبراني في "الكبير".

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا -يعني ساعة الجمعة-، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ -يعني ساعة الإجابة-» رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه.

أفضل دعاء لجلب الرزق يوم الجمعة

اللَّهمَّ إنِّي أَعوذُ بك مِن الفَقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّةِ، وأَعوذُ بك أنْ أَظلِمَ أو أُظلَمَ.

﻿اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي.

﻿اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقرِ.

﻿اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي.

﻿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ({مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ…وَذَهَابَ هَمِّي}إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا ، قَالَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا).

﻿اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

﻿ألا أعلمُكَ كلامًا إذا قلتَه أذهَب اللهُ تعالى همَّكَ وقضى عنكَ دَينَكَ ؟ قُلْ إذا أصبَحتَ وإذا أمسَيتَ: (اللهم إني أعوذ بك من الهم…).

اللَّهمَّ إنِّي أسْأَلُكَ بأنَّ لكَ الحمْدَ، لا إلهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرضِ، يا ذا الجَلالِ والإكرامِ، يا حَيُّ يا قيُّومُ.

﻿قال أُبَيٌّ قلْتُ يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال : إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ.

كثرة الاستغفار:(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً).[سورة نوح، آية:10-12]

﻿اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ.

﻿اللهم أعني على قضاءِ ديني و سَدِّ حاجتي والحمد لك سبحانك على ما أعطيتني حمداً كثيراً.

﻿اللهم إن حوائجي كثيرة وضعفي كبير وأنت الرب القدير اللهم ارحم ضعفي وأجب سؤالي واقضِ حاجتي وسددّ ديني.

﻿اللهم سدِّد ديني ودين كل مديون وفرج همي وهم كل مهموم.

﻿اللهم اقضِ ديني اللهم اقضِ ديني، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم آمين.

﻿اللهم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي واقضِ ديني واغفر ذنبي، وعافني وارزقني الخير أكثر مما أطلب، وصل اللهم وسلم على حبيبك ونبيك وعبدك ورسولك محمد تسليماً كثيراً.

﻿اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم افتح علينا أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم أيقظني على رزق لم أتوقعه وعلى خير لم أفكر به وعلى تحقيق أمنيات ظننت أنها مستحيلة.

اللهم ارزقني برزقٍ من عندك لا حدَّ له، وفرجٍ من عندك لا مدَّ له وخير من عندك لا عدد له.

اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.

إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلَّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي من ضر إنّك أرحم الراحمين لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مُطَّلِعَاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وأُنسَا، وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا، وتُغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم يا رحيم.

اللهم سخِّر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسِّر لي رزقاً حلالاً، وعجَّل لي به يا نعم المجيب.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسَّم الأرزاق ولم ينس أحداً، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير.

اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منّة عليّ، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالاً لما تريد، أسالك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمّني من أمر الدّنيا والآخرة.

اللهم افتح لي أبواب فضلك، وأنزِلْ عليَّ بركاتك، ووفِّقني لموجبات مرضاتك، وأسكنِّي بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أبطن، وخير ما أظهر، والدرجات العلى من الجنة، آمين.

اللهمّ إنّي أسألك أن تبارك في نفسي، وفي سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلْقي، وفي خُلُقي، وفي أهلي، وفي محياي، وفي مماتي، وفي عملي، فتقبَّل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

يا ربّ يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ربّ يا حيّ يا قيّوم اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على النبيّ الكريم، أسألك بكلّ اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك باسمك الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت أن ترزقني يا رب زوجاً صالحاً طيّباً مقيماً للصّلاة، واجعلني مقيمة الصّلاة ومن ذريّتي.

ربي ارزقني وبنات المسلمين أزواج صالحين وذرية صالحة ربنا وتقبل دعاء.

يا رب ارزقني الزوج الذي يخافك ولا يظلمني ويكون خيراً لي في دنيانا وديننا وعاقبة أمرنا يا رب.

ربّنا تقبّل دعائي وارزقني يا ربّ زوجاً يخافك، وارزقني زوجاً يتقيك فيّ.

أسألك بعزّك الّذي لا يرام وبملكك الّذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزّوج الصالح الذي تحبّه وترضاه لي، وارزقني منه بالذريّة الصّالحة والطيّبة، يا رب ارزقني ولا تحرمني، واسترني، وعفّني وحصنّي في الدّنيا والآخرة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والإكرام.

أسألك أن ترزق بنات المسلمين بالأزواج الصّالحين عاجلاً غير آجل، إنّك على ما تشاء قدير، اللهمّ أصلح زوجات المسلمين وأزواج المسلمات، وارزق شباب المسلمين، وعفّ بنات المسلمات.

اللهمّ يا جامع النّاس ليومٍ لا ريب فيه اجمعني مع من تحب وترضى في الدّنيا والآخرة، يا من أمره بين الكاف والنون، ويقول للشيء كن فيكون، ارزقني بزوجٍ صالح وذريّة صالحة تقرّ بها عيني وعين أبي وأمّي وكلّ من يهمّه أمري يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعّال لما تريد.

اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، وارزقني رزقًا حلالاً طيبًا أطيعك فيه ولا أعصيك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

دعاء الرزق الذي لا يرد

دعاء الرزق المستجاب ساعة الجمعة

1- اللهم إنى أسالك باسمك الأعظم الذى اذا دعيت به اجبت، اللهم انى اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حى ياقيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم يا كريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه.

2- اللهم بحق العرش ومن علاه ,وبحق الوحي ومن أوحاه وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيــت ومن بنـاه، ويا سامـع كل صـوت، يا جامع كل فـوت، و يا بارئ النفوس بعد الموت آتــني فرجـا من عندك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبدك ورسولك.

3- اللهم يا حى يا قيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم ياكريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يارب يا من احن على العبد من امه وابيه..

4- اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.

5- يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يارب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعا ما نتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله.

6- يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

7- اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الاكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز. يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يارب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين.

8- اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعا ما نتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم حقق لي ما اريد في هذه الحياة فانت تعلم ما اريد وما اسعي الية. اللهم دلني إلى الطريق الصحيح حتي أصبح ذو شان عظيم في هذه الحياة. اللهم وفقني لما تحب وترضي.

9- اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يارب العالمين، يا واحد يا أحد يا صمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

10- يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تتركنا لأنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنضل ضلالا بعيدا.

11- بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.