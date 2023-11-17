عامل خردة وراء سرق دراجة نارية بالبحر الأحمر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحرالأحمر من ضبط (عامل خردة) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (3 عاطلين " لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. لقيامهم بإرتكاب واقعة التعدى بالضرب على أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض سنجة "تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين" وأحدثوا إصابته بجرح سطحى بالرأس وسرقة (مبالغ مالية "أجنبية ومحلية" - ساعة – هاتف محمول ومتعلقات أخرى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات واقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.