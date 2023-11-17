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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية بصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الاسكندرية الثقافى تحت عنوان (الفن حياة) تنظمها الادارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى وتستضيف عدد من كبار التشكليين هم الدكتور مصطفى عبد المعطى، هويدا السباعى ، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وذلك في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا إسكندرية ".

الأمسية بمناسبة اليوم العالمى للفن الاسلامى، وتتناول نماذج من أشكال الفن الإسلامى الى جانب تاثير الفنون على اوجه الحياه ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى كما يتم مناقشة عدد من الصور الابداعية التى تمتزج بالممارسات اليومية للافراد .

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للفن الإسلامى احتفال يقام في الثامن عشر من نوفمبر ، اقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 بعد توصية  من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه فى الوقت الحاضر.

اليوم العالمي للفن الإسلامي دار الاوبرا المصرية الفن حياة الثقافى والفكرى الدكتورة صفية القباني أوبرا اسكندرية

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