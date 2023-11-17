فوز بني سويف بميداليتين ذهبيتين والمركز الثالث في بطولة الجمهورية للملاكمة

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة لاعبين من أبناء بني سويف ، بميداليتين ذهب والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2006، والتي استضافتها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري ، والتي نظمها الاتحاد المصري للملاكمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وأشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة،إلى أن لاعبي بني سويف من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، قد نجحا في حصد عدد 2 ميدالية ذهبية ، حيث حصل اللاعب يحيى فتحى عبد الفتاح على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ميزان 57 كجم ، بينما حصل اللاعب مازن عصام كامل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ميزان 67 كجم ، وحصول محافظة بنى سويف على الترتيب الثالث عام على مستوى الجمهورية

تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الفائزين ، من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب"بقيادة الدكتور محمد الكردي"،الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة الشباب، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظة بقيادة الأستاذ هشام الجبالى مدير المديرية والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة ، حيث تم تدريب اللاعبين ، تحت إشراف : مدرب المرحلة : الكابتن محمد عبد الرحمن بخيت ، إدارى المرحلة : الكابتن مصطفى أسعد حميد ، مدير المشروع ببنى سويف الكابتن إيمان حسين