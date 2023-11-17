مصر تفوز ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية في تنس الكراسي المتحركة.. شاهد

خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، فقرة خاصة مع أبطال أفريقيا للتنس بدورة الألعاب الأفريقية بغانا.

قال عبدالرحمن صلاح، الحاصل على برونزية دورة الألعاب الأفريقية في تنس الكراسي المتحركة، إنه تعرض لحادثه في طفولته، تسببت في إصابته بفقدان طرف من أطرافه.

واسترسل: بدأت في ممارسة لعبة التنس منذ عام 2009، وبدأت في حصد الميداليات، وفقا للإمكانيات المتاحة الأن.



وأكمل: اتمنى المشاركة في البطولات العالمية وكأس العالم.



وأضاف حسن عماد، الحاصل على برونزية دورة الألعاب الأفريقية في تنس الكراسي المتحركة، أنه بدأ في ممارسة لعبة التنس منذ عام 2017، ولكن سرعان ما بدأت في التقدم والمشاركة في الأبطال.