حيلة شيطانية.. عاطل يسطوعلى أموال عميل بأحد البنوك في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بورود رسالة له من آخر، إدعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتم وقف الخدمة له وذلك لتحديث البيانات الخاصة به وطلب إعطائه بيانات بطاقة الإئتمان خاصته "فيزا" عقب ذلك فوجئ بقيام المشكو فـى حقه بسحب مبلغ مالى.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه كاملاً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.