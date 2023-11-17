عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس القطاع الديني وأمين الشئون الإسلامية يفتتحان مسجدين جديدين في ببا وسمسطا

افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين بقريتي ببا وسمسطا

أناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًّا من: الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني في افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا، حيث حضر الافتتاح مدحت صلاح رئيس مركز ببا نائبًا عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار مديرية أوقاف بني سويف، والشيخ نجم الدين طلبة مدير إدارة أوقاف ببا.

 ببا وسمسطا

إلى جانب وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة، والدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في افتتاح مسجد الهدى بقرية كفر بني علي بسمسطا بمحافظة بني سويف، بحضور نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا نائبًا عن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة سمسطا، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة.

مدير الأوقاف: جامعة بورسعيد تتيح لنا فرصة ذهبية يجب استغلالها

وزير الأوقاف من مسجد الصديق: مع الشدة الفرج ولا أمل بلا عمل

وخلال افتتاح المسجدين وجه كل من الدكتور هشام عبد العزيز علي والدكتور محمد عزت محمد التهنئة لأهالي قرية كفر راشين ببا وقرية كفر بني علي بسمسطا على افتتاح هذين المسجدين، والذي يأتي افتتاحهما في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث تم افتتاح ( 15 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 326 ) مسجدًا منها ( 251 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 75 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد (11348) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (317) مليون جنيه.

الأوقاف القطاع الديني افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف مديرية أوقاف بني سويف مدير إدارة أوقاف ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

موضوعات متعلقة

أفضل دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض .. مجرب وفعال احرص عليه

دعاء ليلة الجمعة للتخلص من الهموم والأحزان .. أدعية مجربة اغتنمها الآن

وزير الأوقاف: الأمل بلا عمل أجوف وأمانٍ كاذبة خاطئة

أقسمت على عدم فعل شيء معين وأريد الرجوع ماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية يرد

هل قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية تؤثر في صحة الصلاة؟

هل الجهر في الصلاة السرية منعا للسرحان جائز؟ الإفتاء تجيب

هذه العبادة تغير حياتك إلى الأفضل.. علي جمعة ينصح بها

دعاء صلاة الحاجة المستجاب.. توضأ وصلِ ركعتين وتضرع إلى الله

ترشيحاتنا

حملة السيسي تستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة

أول دولة تعلن حظر اللحوم المزروعة.. هل خافت من مخاطرها ؟

وجدوا جثتها.. تعليق والدة مجندة إسرائيلية ولحظاتها الأخيرة قبل هجوم حماس.. فيديو

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن مضبوطات السكر بالسوق السوداء

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير الأعمال الوحشية بغزة ..ونرفض التهجير

بدء وصول وفود الدول المشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة نسرين إمام.. شاهد

احذري.. عوامل تزيد من خطر إصابة النساء بهذا النوع لـ السرطان

هل يمكن لهذا العلاج القديم أن يعالج تساقط الشعر؟.. تعرف عليه

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ