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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاكيرا توجه رسالة شكر للجمهور بعد فوزها بجائزة جرامي

شاكيرا
شاكيرا

فازت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا بثلاث جوائز في النسخة الرابعة والعشرين من حفل جرامي اللاتيني السنوي، وذلك بأغنية العام وأغنية البوب لهذا العام لـ Shakira: Bzrp Music Sessions، مع تعاونها في TQG مع فوز Karol G بجائزة أفضل أداء حضري.

وحرصت شاكيرا على توجيه رسالة شكر لجمهورها الذى كان يدعمها دائمًا، قائلة:  "أريد أيضًا مشاركة هذا مع جمهوري الإسباني، الذي كان معي خلال الأوقات الجيدة والسيئة، وفي تلك اللحظات الصعبة التي مررت بها هنا في هذا البلد، فجمهوري لم يتوقف في أي لحظة عن منحي الحب والدعم".

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حفل جرامي السنوي

وأقيمت افتتاحية حفل جرامي السنوي في مدينة إشبيلية الإسبانية ، ولأول مرة تقيم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أعلن من خلالها عن 46 جائزة من أصل 56 مكافأة تمنح خلال الأمسية.

ونال الكولومبيون الحصة الأكبر من الجوائز وفازت شاكيرا وكارول جي، بسبعة ترشيحات لكل منهما في هذه الدورة الرابعة والعشرين من الجوائز التي تمنحها "لاتين ريكوردينج أكاديمي"، بجائزة أفضل أداء حضري عن أغنيتهما.

أما الفنان الذي نال أكبر عدد من الجوائز خلال العرض التقديمي فهو المكسيكي إدجار باريرا، الذي شارك كملحن لأغاني كثيرة نالت ترشيحات.

وتخصص جوائز جرامي اللاتينية منذ العام 2000 لأفضل الألبومات والأغنيات والفنانين في مجال الموسيقى اللاتينية، فيما تتعلق جوائز جرامي بالصناعة الموسيقية الأمريكية.

أخبار شاكيرا شاكيرا تحصد جائزة جرامي مهرجان جرامي جائزة جرامي حفل جرامي شاكيرا

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