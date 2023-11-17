الدقهلية .. كلى ومسالك ميت غمر تحصد المركز الأول في مسابقة نظافة الأيدي

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الايدي والتى نظمتها الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

أعرب وكيل الوزاره عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم وأدائهم المشرف مثمناً فى الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

وصرح الدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى أن هذا الانجاز نتاج الدعم المتواصل من وكيل الوزارة بالاضافة لمجهود اعضاء ادارة مكافحة العدوى بالمديرية وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر وفى مقدمتهم الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى كما وجه الشكر ايضا لفريق مكافحةالعدوى بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم الدائم وادائهم المشرف.

كانت الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة قد نظمت مسابقة لنظافة الايدي على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية بالاضافة للهيئات المتخصصة وشاركت كل محافظة وهيئة بمستشفى واحدة حيث وقع الاختيار من قبل ادارة مكافحة العدوى بالمديرية على مستشفى كلى ومسالك ميت غمر للاشتراك في المسابقة.