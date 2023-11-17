عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. كلى ومسالك ميت غمر تحصد المركز الأول في مسابقة نظافة الأيدي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فوز مستشفى كلى ومسالك ميت غمر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الايدي والتى نظمتها  الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

أعرب وكيل الوزاره عن خالص تهنئته لفريق العمل بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر  لتميزهم وأدائهم المشرف مثمناً فى الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

وصرح  الدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى أن  هذا الانجاز نتاج الدعم المتواصل من وكيل الوزارة بالاضافة لمجهود اعضاء ادارة مكافحة العدوى بالمديرية وجميع العاملين بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر وفى مقدمتهم  الدكتور مدحت الأشقر مدير المستشفى الذي يقدم الدعم الدائم لمكافحة العدوى بالمستشفى كما وجه الشكر ايضا لفريق مكافحةالعدوى بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لتميزهم الدائم وادائهم المشرف. 

كانت الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة  قد نظمت مسابقة لنظافة الايدي على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية بالجمهورية بالاضافة للهيئات المتخصصة وشاركت كل محافظة وهيئة بمستشفى واحدة  حيث وقع الاختيار من قبل ادارة مكافحة العدوى بالمديرية  على مستشفى كلى ومسالك ميت غمر للاشتراك في المسابقة.

الأول على مستوى الجمهورية صحة الدقهلية على مستوى الجمهورية مكافحة العدوى نظافة الأيدي الدقهلية إدارة مكافحة العدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بسبب الأسعار.. مفاجأة غير سعيدة لسوق السجائر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

إجراء رادع لمنع البناء على الأراضي الزراعية

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة

جريمة بشعة.. 140 شهيدا في قصف مدرسة للنازحين بحي الزيتون

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

وزير الأوقاف: المؤمن الحقيقي قوي ثابت لا تزعزه المحن

الصحة العالمية: نحن في حاجة ماسة لإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

جمال شعبان: هذه الفيتامينات تقلل من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

عبد الله الطفل الفلسطيني.. رحلة العلاج من فيديو الاستغاثة الى الوصول لمستشفى معهد ناصر|القصة الكاملة

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ