لهذا السبب | لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة شكر لـ الأهلي

شارك النادي الأهلي في حملة دعم قطاع غزة بقافلة انطلقت امس مكونة من عدة شاحنات تحمل مواد غذائية.

ونشر شوقي السعيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي إنستجرام صورا لشاحنات الأهلي المتجهة الي معبر رفع وكتب "شكرًا النادي الأهلي ".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.