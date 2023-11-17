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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

استعدادا لأولمبياد 2024.. الشباب والرياضة تبدأ دعم الاتحادات بـ57 مليون جنيه

صدى البلد

بدأت وزارة الشباب والرياضة صرف الدفعة السادسة من الدعم المالى المخصص من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية، وذلك للصرف على برامج الإعداد والمعسكرات بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس 2024.


وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هذا الدعم يأتي فى ضوء حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، مبينا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبو مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب، وصولًا للأوليمبياد وتحقيق الميداليات.


وتبلغ قيمة الدفعة السادسة 57 مليون جنيه قيمة الدفعة السادسة للإتحادات الرياضية الأوليمبية، لتبلغ بذلك قيمة الدفعات الستة 302 مليون جنيه ونصف مليون جنيه لتضاف بذلك إلى إجمالي قيمة الانفاق العام من وزارة الشباب والرياضة والتى تشمل استضافة أكثر من 330 بطولة رياضية قارئة وعالمية، فضلاً عن الصرف على أكثر من 1200 بعثة رياضية للمشاركة في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية ومنها البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لتبلغ قيمة الانفاق العام من وزارة الشباب والرياضة المليار ومائة مليون جنيه دعما لابطالنا الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين قبيل مشاركاتهم فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .


وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة والمتضمنة الضوابط الخاصة بصرف الدعم السنوي للاتحادات الرياضية المختلفة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ لدراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد رياضى على حدة، من شأنه أن يعمل علي بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

 

ولفت وزير الشباب والرياضة أن كل خطط الدعم والتحفيز للاتحادات والرياضيين، تهدف بالأساس إلى تحفيز اللاعبين وتقدير جهودهم وتضحياتهم في تمثيل المنتخبات الوطنية، وتعكس التزام الحكومة المصرية والقيادة السياسية وحرصها علي مواصلة دعم الرياضة والرياضيين، لتعزيز أهمية دور الرياضيين المصريين في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عالياً في كافة المحافل العالمية.

 

كما وجه الدكتور أشرف صبحي،  باستمرار صرف الإعانات المالية السنوية المُقدمة من الوزارة لدعم  الاتحادات الرياضية (الأوليمبية وغير الأوليمبية)، وذلك بغرض دعم جميع الاتحادات الرياضية المصرية لإعداد وتنفيذ خطط نشاطها وأوجه إنفاقها على الرواتب وكافة أوجه نفقاتها الإدارية.

 

وأشار الوزير إلي دور اللجنة العلمية بالوزارة في تقديم دراسات علمية وفنية تتضمن الإجراءات الخاصة بإعداد الأبطال، يتضمن مختلف القياسات البدنية والحركية والجسمانية والصحية والنفسية، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الوظيفية وعلاقتها بفاعلية الأداء، وذلك من أجل تقديم الدعم الفني للاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأوليمبية في تقييم وتقدير الدعم الخاص بالاستعدادات لدورات الألعاب الأوليمبية.


تأتى المرحلة الأولى منها الاستعدادات للدورة الأوليمبية المقبلة باريس ، والمرحلة الثانية لدورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك في ضوء توسع الوزارة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بغرض تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأوليمبية سواء في باريس 2024، أو في لوس أنجلوس 2028.

الاتحادات الرياضية الألعاب الأوليمبية الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة القيادة السياسية أولمبياد باريس 2024

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