تشكيل الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر في البطولة العربية المدرسية بالقاهرة

أعلن تامر فكري مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023 تشكيل الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر لكرة القدم للبنين والبنات للمشاركة في منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال فكري إن الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين يضم: جمال حمزة الكبير مديرا فنيا، ومعتصم بالله عبد العظيم مدربا عاما، وأحمد رفاعي مدرب حراس المرمى، وممدوح محي طبيب، وإسلام أحمد إداري.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنات: كريم خالد مديرا فنيا، وفدوى عاطف مدربا عاما، ومصطفى رفعت مدربا لحراس المرمى، وتقى حسام طبيبة، وعلاء شبل إداري، وعمر الهواري المرف على منتخب البنات.

وأكد تامر فكري أن الجهاز الفني قام بعمل جولات منذ شهرين تقريبا، واختار قائمة موسعة تضم 60 لاعبا بالنسبة للبنين، و60 لاعبة للنات، ثم أجرى الجهاز الفني لكلا المنتخبين اختبارات حتى وصل العدد إلى 32 لاعبا و32 لاعبة في المعسكر الأخير في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حتى موعد إعلان القائمة النهائية خلال ساعات والتي ستشمل 22 لاعبا و22 لاعبة لمنتخب مصر للبنين والبنات.

يشارك فى منافسات البطولة 11 دولة هي: فلسطين – السعودية – لبنان - الأردن- المغرب – الكويت – عمان – العراق - الجزائر- ليبيا - مصر.

تقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على استاد الدفاع الجوي.