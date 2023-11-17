مشروعات أدبية وإصدارات ثقافية.. ضمن خطة هيئة الكتاب لمعرض القاهرة

قرابة الشهرين تفصلنا عن انطلاق الدورة ال ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر له نهاية يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وقررت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، مد باب الاشتراك أمام الناشرين المصريين والعرب، لإتاحة الفرصة لهم المشاركة في المعرض، وتم مد الباب حتى يوم ٢٦ من الشهر الجاري، بعدما كان مقررا غلقه يوم ١٥ من الشهر ذاته.

كما قرر الهيئة تخصيص جناح لدور النشر الجديدة التي لم تستوفي الشروط للمشاركة في المعرض بجناح منفرد، وذلك لاستيعاب كافة الناشرين الراغبين المشاركة هذا العام.

ومن ناحية أخرى تواصل الهيئة التجهيز للمعرض على مستوى إصداراتها، وطباعة الأعمال الجديدة للكتاب والمبدعين، وشهدت الفترة الماضية اصدار عددا ليس بقليل من الكتب والمشروعات الإبداعية، ومنها بينها إصدار ما يقرب من ١٧ كتاب لعميد الأدب العربي طه حسين، كما تم إصدار مجموعة من الأعمال التي تناولت حرب أكتوبر المجيدة بمناسبة الذكرى الخمسين لمروره.

فضلا عن إصدار الهيئة مجموعة كبيرة من المؤلفات في كافة السلاسل الخاصة بها، سواء في سلسلة تاريخ المصريين أو التراث الشعبي، أو التراث الحضاري، أو الشعر، أو الدراسات الأدبية، أو النشر العام، أو غيرها من السلاسل.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة خلال الفترة المقبلة مجموعة جديدة من الأعمال الأدبية والفكرية المختلفة، التي تثري بها المكتبة العربية.