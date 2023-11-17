نداء مهم من الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حياة الاف المواطنين المتواجدين داخل المستشفيات المحاصرة حيث طالبت بتدخل دولي عاجل لحمايتهم واغاثتهم.

كما حملت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ما يقارب 10 آلاف مواطن متواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي بمن فيهم الأطفال الخدج وحديثي الولادة والمرضى والجرحى والطواقم الطبية على اختلاف تخصصاتها وآلاف النازحين ، الذين يخضعون لحصار عسكري.

كما ذكرت الوزارة أن سلطات الاحتلال تحرم الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود، في ظل انتشار جثث الشهداء وتحللها وسيطرة الاحتلال على الصيدلية المركزية في المجمع مما حوله إلى سجن كبير، مؤكدة علي أن ما سمح بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي لعشرات من الأشخاص وان خطر الموت يداهم الجرحى والأطفال والمرضى في كل لحظة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية والدولية والاممية سرعة التحرك لإنقاذ حياة المحتجزين داخل المستشفى وتوفير الحماية لهم وكف يد الاحتلال عن جميع المستشفيات والمراكز الطبية الخدماتية والإنسانية في قطاع غزة، خاصة وأن قوات الاحتلال تحاصر جميع المستشفيات وطواقمها بالدبابات وتواصل إطلاق النار بكثافة.