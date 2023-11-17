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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على أصولها.. طريقة عمل التبولة السورية

طريقة عمل التبولة
طريقة عمل التبولة السورية

تعتبر طريقة عمل التبولة السورية من السلطات الشهية للغاية، وهي أحد أنواع السلطات الشامية الشهيرة، والتي تتكون بصورة أساسية من البقدونس والبرغل، ويدخل في صناعة التبولة الكثير من أنواع الخضروات مثل الفلفل والبصل والطماطم والليمون.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل التبولة السورية، وهي من اشهر السلطات السورية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من 10 دقائق، وتكفي هذه الوضفة لحوالي 4 افراد، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل التبولة السورية

 

طريقة عمل التبولة السورية

 

مقادير طريقة عمل التبولة السورية :

1 حزمة كرفس مفروم

1 طماطم مفرومة

1 فلفل أخضر مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

¼ كوب برغل

3 كوب ماء ساخن

 

طريقة عمل التبولة السورية :

_ نضع في صحن كبير كل من: الكرفس المفروم، الطماطم المفرومة، الفلفل الأخضر المفروم.

_ نتبّل جميع الخّضراوات السابقة بكل من: الملح وعصير الليمون وزيت الزيتون.

_ نقلّب جميع المكونات السابقة جيّدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض، ونتركها جانبًا.

_ ننقع البرغل في الماء الساخن ليصبح طريًّا، وبعد أن يطرى نقوم بتصّفيته جيّدًا.

_ يضاف البرغل المنقوع والمُصفّى جيّدًا على خليط السلطة بصحن التقديم.

_ نقلّب جميع المكوّنات معًا حتى تمام التجانس ثم قدّمي التبولة السورية.

التبولة التبولة السورية طريقة عمل التبولة السورية السلطات السورية السلطات الشامية

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