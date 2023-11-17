بالأسماء| تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر في البطولة العربية المدرسية 2023

أعلن تامر فكري مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر لكرة القدم للبنين والبنات المشاركة في منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر 2023، في كرة القدم والسباحة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين، يضم جمال حمزة الكبير مديرا فنيا، ومعتصم بالله عبد العظيم مدربا عاما، وأحمد رفاعي مدربا لحراس المرمى، وممدوح محيي طبيبا، وإسلام أحمد إداريا.

وأضاف مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنات، كلام من: كريم خالد مديرا فنيا، وفدوى عاطف مدربا عاما، ومصطفى رفعت مدربا لحراس المرمى، وتقى حسام طبيبة، وعلاء شبل إداري، وعمر الهواري المشرف على منتخب البنات.

وأكد تامر فكري مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، أن الجهاز الفني قام بعمل جولات منذ شهرين تقريبا، واختار قائمة موسعة تضم 60 لاعبا بالنسبة للبنين، و60 لاعبة للبنات، ثم أجرى الجهاز الفني لكلا المنتخبين اختبارات حتى وصل العدد إلى 32 لاعبا و32 لاعبة في المعسكر الأخير في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حتى موعد إعلان القائمة النهائية خلال ساعات والتي ستشمل 22 لاعبا و22 لاعبة لمنتخب مصر للبنين والبنات.

11 دولة تتنافس في البطولة العربية المدرسية 2023

ويشارك فى منافسات البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، 11 دولة هي : فلسطين – السعودية – لبنان - الأردن- المغرب – الكويت – عمان – العراق - الجزائر- ليبيا - مصر.

وفي البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، تقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على استاد الدفاع الجوي.

ونشر موقع صدى البلد منذ ساعات ، صور ترصد وصول وفود دولتي الأردن والجزائر إلى القاهرة منذ قليل ، إستعدادا للمشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023

ومن جانبها ، كانت قد أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، أن الاستعدادات تسير بشكل جيد لاستضافة فعاليات البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، التي تقام بتنظيم الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية.

وأشارت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، إلى أنه تم تشكيل اللجان المختلفة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، والتي تضم تامر فكري مديرا للبطولة، وزهرة سليم نائب عام مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي نائب مدير البطولة لكرة القدم، وخالد عوض نائب مدير البطولة للسباحة.

وأوضحت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات، أن التنسيق يتم بشكل دائم مع الاتحاد العربي برئاسة اللبناني مازن قبيصي، حتى تخرج البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات بشكل مميز.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات ، أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية المدرسية تلقى تعاوناً كبيراً من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، والاتحاد المصري للسباحة برئاسة ياسر إدريس.

وينظم الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضة المدرسية “الملتقى الثالث للمسئولين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي” وذلك على هامش البطولة المدرسية العربية (كرة قدم – سباحة)، يومي الاثنين والثلاثاء 20-21 نوفمبر 2023، بدار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس – القاهرة.