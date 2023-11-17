عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اللواء محمود خميس: الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم قبل إسقاط الدولة المصرية

اللواء محمود خميس
اللواء محمود خميس

أكد  اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة، موضحا أن الانتخابات الرئاسية تأتي فى توقيت صعب ومهم فى عمر العالم وليس الدولة المصرية فقط .

ورحب " خميس، خلال كلمته بالمؤتمر الحاشد الذي ينظمه الحزب بمدينة بلبيس فى الشرقية، بالحضور في المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر للحضور من الأحزاب السياسية وكذلك أعضاء  تنسيقية شباب الأحزاب  الذين وصفهم بأنهم "أمل مصر".

وناشد "خميس" الأهالي بالنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن الانتخابات تأتي في توقيت مهم يهدد مصر، خاصة في وجود أعداء يحاولوا تهديدها.

وقال، إن مصر في احتياج لرئيس ذو عقيدة، ويخشى الله وصادق، وهذه الصفات جميعها متوفرة في الرئيس السيسي، الذي يحب الفقير قبل الغني، ويشعر بهم، مطالبا الجميع بالالتفاف حول القيادة السياسية .

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر بعد غياب، وكان عادلا لا يعرف وساطة أو محسوبية ويحاسب من يخطأ، مضيفا أن مصر قبل السيسي كانت صناعات صغيرة ومتوسطة، والآن أصبحت صناعات كبيرة يحتاجها العالم.

وأكد، أن مصر واجهت مؤامرة كبيرة، ولكن الرئيس السيسي كان صلب لا يهتز أمام التهديدات الخارجية، وأرسله الله قبل إسقاط الدولة المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

محمود فوزي: موافقة الرئيس السيسي على مخرجات الحوار الوطني "شيك على بياض"

الكرملين: فنلندا تختار طريق المواجهة مع روسيا من دون مبرر

أفضل بديل للزيرو.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة| فيديو

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ھ- 2024م| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

فيديو

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ