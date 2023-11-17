اللواء محمود خميس: الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم قبل إسقاط الدولة المصرية

أكد اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة، موضحا أن الانتخابات الرئاسية تأتي فى توقيت صعب ومهم فى عمر العالم وليس الدولة المصرية فقط .

ورحب " خميس، خلال كلمته بالمؤتمر الحاشد الذي ينظمه الحزب بمدينة بلبيس فى الشرقية، بالحضور في المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر للحضور من الأحزاب السياسية وكذلك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب الذين وصفهم بأنهم "أمل مصر".

وناشد "خميس" الأهالي بالنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن الانتخابات تأتي في توقيت مهم يهدد مصر، خاصة في وجود أعداء يحاولوا تهديدها.

وقال، إن مصر في احتياج لرئيس ذو عقيدة، ويخشى الله وصادق، وهذه الصفات جميعها متوفرة في الرئيس السيسي، الذي يحب الفقير قبل الغني، ويشعر بهم، مطالبا الجميع بالالتفاف حول القيادة السياسية .

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر بعد غياب، وكان عادلا لا يعرف وساطة أو محسوبية ويحاسب من يخطأ، مضيفا أن مصر قبل السيسي كانت صناعات صغيرة ومتوسطة، والآن أصبحت صناعات كبيرة يحتاجها العالم.

وأكد، أن مصر واجهت مؤامرة كبيرة، ولكن الرئيس السيسي كان صلب لا يهتز أمام التهديدات الخارجية، وأرسله الله قبل إسقاط الدولة المصرية.