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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة مهمة لأعداء الوطن

النائب عصام عفيفي
النائب عصام عفيفي

قال النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي خلال إعلانه التواجد في الانتخابات الرئاسية لم يدع الناس لانتخابه، ولكن دعا لمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية باعتبارها رسالة مهمة، والجميع لديه ثقة في شخص وإنجازات الرئيس السيسي، ومقدار شعبيته في الشارع المصري. 

النائب عصام عفيفي يتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "عفيفي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عين المواطن" المذاع من خلال قناة "تن"، أن اطمئنان المواطن بنجاح الرئيس السيسي قد يجعل هناك نوع من التراخي في المشاركة، ولكن هذا دور الحزب مصمم عليه، وكذلك كل الأحزاب، إذ يوجد أحزاب كثيرين يشاركون في التوعية للمواطنين. 

وتابع النائب عصام عفيفي، أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي أهم استحقاق للدولة المصرية، ويجب أن يكون بها نسبة مشاركة عالية؛ لإرسال رسالة للعالم أجمع أن الدولة المصرية بشعبها وقوته وتلاحمه، مدرك لكم التحديات التي تواجهه، ويوجه رسائل لأعداء الوطن في الخارج. 

وأكمل، أن الشعب المصري يجب أن يتواجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتباهى به أمام العالم أجمع، متوقعًا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون مرضية للسياسيين وللدولة المصرية. 

النائب عصام عفيفي الانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي مجلس الشيوخ برنامج عين المواطن

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