سفير فلسطين بالقاهرة: الدول الأوروبية تدعم إسرائيل رغم المجـ ازر في غـ زة

أكد السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، أمريكا ودول أوروبية تدعم إسرائيل فى ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين.

وأضاف اللوح، خلال لقائه ببرنامج بصراحة، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة الحياة، أن نصف الذين تحت الأنقاض حوالى 3 آلاف مواطن تم الإبلاغ عنهم رسميا، وأكثر من نصفهم من الأطفال.

وتابع السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، أن أكثر من 70% من المصابين والجرحى والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، لافتا إلى أن تم تدمير أكثر من 60% من مبانى قطاع غزة بشكل كلى أو جزئى، وهناك 40 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن، ومليون ونصف مواطن بدون مأوى أو سكن أو سقف.