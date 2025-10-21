رجال الأعمال المصريين تبحث مع التصدير والاستيراد الأفريقي تشجيع التجارة البينية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد- Afreximbank ندوه افتراضية للتعريف بمنصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية التابعة للبنك بهدف تشجيع نمو التجارة البينية الأفريقية ونفاذ الصادرات المصرية إلي أسواق القارة الأفريقية.

رأس الندوة كلٍ من: الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والسيد هيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

شارك في الندوة الدكتورة نيفين نخلة عضو الجمعية من مستخدمي المنصة والسيدة اسراء حلواني من بنك التصدير والاستيراد الافريقي وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين.

وتمكن المنصة المستخدمين المعتمدين من تسهيل التجارة مع أكثر من 54 دولة أفريقية بالتعامل بالعملات المحلية واستقبال المدفوعات عبر الحدود بسهولة، والتعرف علي شركاء موثوقين والتحقق من هويتهم إلكترونيًا.

كما توفر المنصة إتمام صفقات الاستيراد والتصدير بين الشركات (B2B) الكترونيا، والربط بين أنشطة التجارة وسلاسل التوريد وإتاحة التمويلات البنكية المناسبة والحصول على معلومات دقيقة عن الأسواق واللوائح التجارية والعملات في أفريقيا فضلا عن إمكانية التجارة مع دول خارج القارة الأفريقية.

وفي كلمته الافتتاحية للندوة، أكد النائب الدكتور شريف الجبلي، أن التعامل مع القارة الأفريقية ملف بالغ الأهمية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث يوفر السوق الإفريقي لمصر فرصًا هائلة للنمو والانفتاح التجاري، من خلال الوصول الي أكثر من مليار و نصف مستهلك، كما يتميز بموارد طبيعية غنية وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات.

وأشار إلى تأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لجنة إفريقيا من منطلق إيمانها العميق بمستقبل التجارة مع القارة الأفريقية وأهميتها في زيادة حجم الصادرات المصرية، حيث تعمل كمنصة عمل مؤسسية تسعى لتعزيز التعاون مع دول القارة وتوسيع نطاق تواجد الشركات المصرية في أسواقها والاستفادة من الارتباط التاريخي والعمق الاستراتيجي لمصر لاستعادة قوة التعاون الاقتصادي الحقيقي والمستدام.

شدد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر وأفريقيا يتطلب رؤية متكاملة تشمل، تنشيط التجارة والاستثمار البيني، وتوحيد الجهود المصرية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية، وإنشاء شراكات صناعية وزراعية وسياحية مشتركة، الي جانب تعزيز الربط اللوجيستي والبري والبحري بين دول القارة.

وأشار إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الافريقية على رأس هذه الرؤية لما تقوم به للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في جميع دول القارة ، مشيداً بالدور الهام لبنك الاستيراد و التصدير الافريقي، ولتقديمه واحدة من اهم مبادراته وهي بوابة التجارة الإفريقية (ATG)، و التي تعد منصة رقمية متكاملة معتمدة؛ توفر حلولًا شاملة للشركات المصرية لتسهيل التجارة البينية عبر التعاملات المالية بالعملة المحلية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والشراكات داخل أسواق القارة الأفريقية.



واكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين تشجع وتدعم كل مبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين دول القارة، وتؤمن بأن التعاون مع إفريقيا ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وقال: « ختامًا، أدعو كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للعمل يدًا بيد نحو بناء شراكة إفريقية مصرية قائمة على التنمية والتكامل والمصالح المشتركة، فالقارة الإفريقية ليست مجرد سوق، بل هي فرصة واعدة لمستقبل مشترك أكثر ازدهارًا واستدامة ».

اضاف الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكداً على العلاقات التاريخية الممتدة بين الجمعية والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد وعلى الدور المشترك في رفع الوعي بأهمية السوق الافريقي في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات.

وقال «يوسف»، إن تبادل التجارة بالعملات الوطنية وتأمين المدفوعات ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية يعد أحد أهم مطالب جمعية رجال الأعمال لتعزيز التجارة والاستثمار داخل أسواق القارة الأفريقية.

وأكد أن منصة التجارة الأفريقية خطوة هامة من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد تحظي بمساندة كبيرة من الجمعية إذ نأمل بمشاركة مصرية قوية على هذه المنصة من خلال المزيد من التعاون المشترك في توعية مجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية بما يقدمه البنك من خدمات وامتيازات لتشجيع التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

من جانبه واوضح السيد هيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن المنصة توفر ثلاثة مزايا لتشجيع التجارة الأفريقية من أهمها نظام المدفوعات بين المشترين والموردين عبر الحدود بالعملة المحلية، من خلال نظام دفع وتسوية معتمد من البنوك المركزية لدول القارة الأفريقية حيث يشترك 180 بنك في الدفع بالعملات المحلية.

ولفت «المعايرجي» إلى التعامل بالعملات الوطنية يسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية المستوردين والمصدرين الأفارقة مقارنة بالمتعاملين بالدولار، مضيفا كما تسهم المنصة التجارة الأفريقية الالكترونية في التعرف على شركاء تجاريين جدد سواء داخل افريقيا أو خارجها الي جانب التحقق من هوية المتعاملين وبالتالي ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل من خلال المنصة الرقمية للبنك.

اضاف، تمكن المنصة، الشركات من التمويل المناسب، وتجميع معلومات ضخمة محدثة وموثقة الفرص التجارية واللوائح المنظمة للتجارة وأبحاث ودراسات عن الاسواق وكيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

واكد أن المنصة هي أكثر من برنامج كاملة للتجارة بالعملة المحلية حيث يمتد دورها ليشمل التعرف على المشاريع المختلفة في افريقيا وأماكن الاستثمار الي جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير التمويل المناسب للشركات الصغيرة.

وأشار إلى أن المنصة فرصة للاعتماد علي اتفاقية التجارة الحرة، في تشجيع التجارة البينية حيث أن المنصة تم إطلاقها بالتعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما تحظى بانتشار واسع داخل أسواق القارة الأفريقية، داعيا الشركات المصرية للانضمام إلى المنصة والتسجيل بيها.

وفي ختام كلمته قال : « نفخر أن لدينا 90 بنكا مشارك بمنصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية من مختلف أنحاء افريقيا يمثلون ما يزيد عن 35 دولة أفريقية، ونحو 200 الف شركة تستخدم المنصة، منهم 37500 شركة معتمدة ونحو 4500 مشتري و4500 مورد معتمد»، مشيرا إلى أن المنصة بها نحو 3.5 مليارات طلب عرض أسعار، لأكثر من 370 منتج منهم أسمدة ومواد كيميائية وسلع زراعية ومشروبات وأغذية ومشروعات مقاولات وغيرها.

واستعرضت نيفين نخلة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، تجربة استخدامها للمنصة، موضحة أن منصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية تمثل بوابة حقيقية لنفاذ التجارة الي نحو 54 سوق وبلد أفريقية كما توفر الوقت والمجهد والثقة في التعاملات التجارية بين المشترين والموردين، كما تقوم علي العملية الاستيرادية والتصديرية ورفع تنافسية البضائع على أكمل وجه واحترافية عالية.

كما أشارت السيدة اسراء حلواني- بنك التصدير والاستيراد الافريقي، الي كيفية الاستفادة من منصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية ومنها الربط بين الموردين والمشتريين الموثقين من خلال نظام رقمي آمن الي جانب سهولة التحقق من هوية المتعاملين وتوثيق الشركات من خلال حصولها على كود من بنك التصدير والاستيراد الافريقي بعد التسجيل وهي بطاقة رقمية معتمدة في التعاملات التجارية في أسواق افريقيا.

أضافت، كذلك يمكن الاعتماد على المنصة في قرارات بناء على بيانات دقيقة وتحليلات لاتجاهات السوق حيث تتيح الاطلاع على بيانات الأسواق وحركة التجارة والقوانين والضرائب بصورة لحظية محدثة من مكان وأحد.

واشارت الى أن المنصة تشتمل على منصة أخري مهمتها ايجاد الشركاء المناسبين من خلال الربط مع محرك ذكي لإيصال الشركات بمقدمي الخدمات مثل الشحن واللوجستيات والممولين والمستثمرين الحقيقين.

واضافت تسهم المنصة في سد الفجوة بين النشاط التجاري والتمويل من خلال تمويل رأسمال العامل والحصول على جزء من المستحقات في حالة التعامل مع عملاء بنظم سداد علي 90 يوم حيث يقوم البنك بسداد جزء من قيمة البضائع فضلا عن التعرف علي اسواق جديدة وعملاء حقيقيون.