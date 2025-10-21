قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

عمرو السمدوني: الموانئ الجافة خطوة استراتيجية لتحقيق المفاهيم اللوجستية

عمرو السمدوني
عمرو السمدوني
ولاء عبد الكريم

رحّب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، مؤكداً أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل واللوجستيات المصرية.

وقال السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، إن تنفيذ الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتوازي مع التوسعات الجارية في الأرصفة البحرية، سيُسهم في الحد من تكدس البضائع بالموانئ وتقليل الغرامات الموقعة على هيئات الموانئ لصالح الخطوط الملاحية، موضحاً أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة منظومة التجارة والنقل.

وأشار إلى أن إنشاء الموانئ الجافة يمثل خطوة هامة لتحقيق المفاهيم اللوجستية الحديثة وزيادة الدخل القومي المصري، ويعكس في الوقت ذاته حرص الحكومة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه المصدرين، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف السمدوني أن الموانئ الجافة تخفف العبء عن الموانئ البحرية وتمنع التكدس بها، فضلاً عن تقليص زمن الإفراج عن البضائع وتقليل تكاليف التخزين والنقل، مما يسهم في خفض تكلفة السلع وتعزيز النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن دول العالم المتقدم تعتمد على منظومة الموانئ الجافة لتيسير حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بالعامرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية عبر تطوير الموانئ البرية والجافة وتعظيم حركة الترانزيت والتبادل التجاري.

تنمية صادرات تجاري

