المستشار محمود فوزي: سباق في حب الرئيس السيسي من الأحزاب والمواطنين

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن تكليفه بحملة الرئيس السيسي، تشريف وتكريم وثقة كبيرة، في ظل قناعاته بالمسيرة وما تم، مما جعله يرحب بهذا التكليف.

وأضاف المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك توجهات عامة للمرشح عبد الفتاح السيسي وخطوط عريضة، والتي يتم التحرك من خلالها، ونعود له إذا احتجنا توجيه مباشر في مسألة معينة.

وتابع:"نحن نتحدث عن رئيس جمهورية في منصبه، وبالتالي لديه التزاماته ومسئولياته، ونحن حريصون على عدم التداخل في هذه الصفة، في ظل الأحداث العامة الجارية".

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن أي مسألة تحتاج قرار او توجيه معينه، يتم التواصل بالرئيس، وخاصة كما حدث في تخفيض الدعاية الانتخابية.

وتابع:"هناك احترام ومحبة حقيقية من الناس للمرشح، وهناك سباق في محبته، وهذا أمر واقع يجب أن نعترف فيه، ولا يمكن التحكم في تصرفات الأحزاب والكيانات".