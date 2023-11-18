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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر: هناك أمل في حل القضية إذا توقفت إسرائيل عن إراقة الدماء

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن إسرائيل دخلت غزة ولا تعرف متي ستخرج منها وكلما زادت الخسائر كلما جن جنون وحشية إسرائيل ضد السكان المدنيين بغزة وسوف تتم يقظة في الضمير الإنساني متأخرا، لأن العالم الإنساني لا يقبل أن تتم مجزرة يموت فيها ٢ مليون مواطن فلسطيني قائلا:" فهذه وصمة عار لن يتحملها أحد"، لافتا الى أنها سوف تطارد نتنياهو وقادة إسرائيل.

واكد جبر خلال لقائه ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية السي بي سي تقديم الإعلامي جابر القرموطي أنه من الصحيح يجب ان يكون هناك دولة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي وتتمتع بسلطة واحدة وهيئة واحدة تحمل امن وسلام.

وأضاف الكاتب الصحفي، أنه  كلما توقفت إسرائيل عن إراقة الدماء سوف يكون هناك أمل ولكن غير ذلك سوف تتحول الأرض إلى زلزال تحت أقدام الإسرائيليين أولا.

وقال لكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشاعر المصريين تجاه القضية الفلسطينية مشاعر عظيمة والشعب المصري من اكثر الشعوب حزنا على ما يتعرض له شعب غزة.


وأكد كرم جبر،على أن مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة فهي الدولة الأولى في إيصال المساعدات، وهى الدولة الوحيدة التى تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها الى الأن ولم تتخلى عنها.

 الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وان الطريق للقدس ملئ بالمستوطنات فلا يوجد متر واحد لا يوجد به مستوطنه.

الدولة الفلسطينية غزة إسرائيل القدس الشرقية

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