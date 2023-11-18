كرم جبر: المصريون أكثر البشر حزنا على ما يتعرض له شعب غزة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مشاعر المصريين تجاه القضية الفلسطينية مشاعر عظيمة والشعب المصري من اكثر الشعوب حزنا على ما يتعرض له شعب غزة.



وأكد كرم جبر خلال لقائه ببرنامج مانشيت المذاع على فضائية السي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة فهي الدولة الأولى في إيصال المساعدات، وهى الدولة الوحيدة التى تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها الى الأن ولم تتخلى عنها.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وان الطريق للقدس ملئ بالمستوطنات فلا يوجد متر واحد لا يوجد به مستوطنه.

دور السادات العظيم بعد هزيمة 67

وقدر جبر الدور العظيم للرئيس السادات فقد أوقف مخطط النيل من النيل للفرات خاصة بعد هزيمة 1967، فإسرائيل لم تجرأ ان تعبر قناة السويس رغم عدم وجود عسكري واحد لأنها اذا عبرت سوف يبتلعها طوفان البشر وهذا ما فعله الرئيس السادات.