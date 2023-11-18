أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة في عمر الأربعين .. تناوليها فورا

يتشكي أغلب جيل الأربعينات من مشكلة النسيان أو ضعف الذاكرة لذلك نقدم بعض النصائح حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تقوية الذاكرة في عمر الأربعين وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة فى عمر الأربعين

الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين على نسب عالية من الأحماض الدهنية أوميجا-3 التي تعتبر مفيدة لصحة الدماغ وتحسين الذاكرة والوظائف العقلية.

البيض: يحتوي البيض على الكولين وهو مركب غذائي يعتبر أساسيًا لصحة الدماغ ووظائفه، ويمكن أن يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز.

الأطعمة الغنية بالمضادات الأكسدة: تشمل التوت الأزرق والفراولة والتفاح والعنب الأحمر والخضروات الداكنة الورقية مثل السبانخ والكرنب والبروكلي. هذه الأطعمة تحتوي على مضادات أكسدة تحمي الدماغ من الضرر الناتج عن الجذور الحرة وتحسن الوظائف العقلية.

المكسرات والبذور: تحتوي المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز والكاجو والبذور الكاملة على الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الدماغ وتعزز الذاكرة.

العقاقير الطبيعية: بعض العقاقير الطبيعية مثل الجنكة بيلوبا والزعتر والروزمارين والكركم والزنجبيل قد تساعد في تحسين الذاكرة والانتباه وتعزيز وظائف الدماغ.

شرب الماء: يحتاج الدماغ إلى ترطيب جيد للعمل بشكل صحيح، لذا يُنصح بشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم.

بالإضافة إلى تناول الأطعمة المذكورة أعلاه، من المهم أيضًا الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومتنوع يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية. كما ينصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم والحفاظ على صحة الجسم العامة لدعم صحة الدماغ وتقوية الذاكرة.