فى وقت قصير .. كيف تنسي شخص تعلقتي به ونال إعجابك ؟

من المهم أن نفهم أن نسيان شخص يستغرق وقتًا وجهدًا، وقد يكون الأمر صعبًا في بعض الأحيان. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل مع هذه الوضعية .

قال الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، خطوات لنسيان شخص غير مناسب بالرغم من التعلق به خلال مدة زمنية قصيرة قد تكون أيام أو شهر شخص نال إعجابك بشدة ولكن الظروف المحيطة للطرفين غير مناسبة .

كيف تنسي شخص تعلقتي به ونال إعجابك؟

الحد من التواصل: قلل من التواصل مع الشخص المعجبة به قدر المستطاع، قد يكون من الأفضل تجنب التواصل معه تمامًا، على الأقل في الفترة الأولى، لتمنحي نفسك الوقت والمساحة للتعافي والتحرر من العواطف.

التركيز على النشاطات الأخرى: حاول تحويل انتباهك وطاقتك إلى أنشطة أخرى تهمك وتساعدك على الانغماس في أنشطة إيجابية ومفيدة. قد تشمل هذه الأنشطة ممارسة الرياضة، تعلم شيء جديد، الانخراط في هواياتك المفضلة، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.

الحفاظ على التفكير الإيجابي: حاولي التركيز على الجوانب الإيجابية في حياتك وتذكري أن هناك العديد من الفرص والأشخاص الرائعين في العالم. قد يساعد تحويل اهتمامك إلى الأمور الإيجابية على تخفيف التأثير العاطفي للشخص الذي ترغب في نسيانه.

الاعتناء بنفسك: كن لطيفة مع نفسك واهتمي برفاهيتك الشخصية. حاول أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة والاسترخاء، وتناولي وجبات صحية، وممارسة الرياضة بانتظام. قد يساعد الاهتمام بنفسك على تعزيز الشعور بالثقة والسيطرة على مشاعرك.

إعادة التقييم والتحليل: حاولي إعادة التفكير في العلاقة والتحليل الواقعي للأمور. قد تجدي أنه بمرور الوقت وبتحليل موضوعي، يمكنك رؤية الأمور بمنظور مختلف وتطلع إلى مستقبل جديد.

يجب أن تكون صبورة مع نفسك، فعملية النسيان قد تستغرق وقتًا قبل أن تشعري بالتحسن. إذا استمرت المشاعر العميقة والصعوبات في التعامل مع الوضع، قد يكون من المفيد استشارة مستشار أو متخصص في الصحة العقلية للحصول على الدعم والإرشاد المناسب.