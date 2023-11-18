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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 | احذر من هذه الأمور

برج الحمل
برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بالنشاط والحيوية الكبيرة والذكاء ولكنهم انفعالين وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (21 مارس – 19 أبريل)
نستعرض لكم توقعات برج الحمل وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

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برج الحمل وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

الابتسامة هي سلاحك.. إن الحياة المكتبية المثمرة إلى جانب الحياة العاطفية الرومانسية هي ما يميز اليوم وسيكون هناك رخاء في الحياة ولن يزعجك أي مرض كبير.

برج الحمل على الصعيد العاطفي


لن تؤدي أي مشكلة كبيرة إلى عرقلة علاقة الحب اليوم، وقد تظهر خلافات  طفيفة، معظمها بسبب مشكلات تافهة، وتأكد من حلها قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة و إن صدقك تجاه شريك حياتك أمر يستحق الثناء وينعكس ذلك في الحياة العاطفية اليوم.

تعد الجدال والمشاجرات جزءًا لا يتجزأ من العلاقة الصحية، ولكن أخذها في الاعتبار سيكون له عواقب وخيمة وأولئك الذين هم على وشك الانفصال سيجدون أسبابًا لحل المشكلة اليوم ويعودون للعلاقة.

توقعات برج الحمل مهنيا 


مع التحديات المهنية بمسؤولية و قد تحدث بعض المشاكل داخل المنظمة وسيوجه إليك عدد قليل من زملاء العمل أو كبار السن أصابع الاتهام ومن الأهمية بمكان التعامل مع الأزمة بعناية وقد تؤثر الادعاءات الكاذبة على الحياة الشخصية والمهنية، ومن المهم جدًا إيقافها.

قد يحصل الطلاب على العديد من الفرص لتحقيق التقدم في دراستهم ومسيراتهم الأكاديمية وسيرى رواد الأعمال فرصًا لتوسيع التجارة ويمكنهم الاستفادة منها.

توقعات برج الحمل ماليا

ماليا أنت جيد اليوم وستشهد الرخاء يأتي من مصادر مختلفة و تأكد من إدارة ثروتك بذكاء.

النصف الثاني من اليوم ميمون لشراء الذهب أو المجوهرات ويمكنك  التفكير في شراء عقار وفقًا لما يسمح به برجك و سيجلب اليانصيب عبر الإنترنت وأموالاً جيدة اليوم وسيحتاج بعض مواليد برج الحمل إلى التبرع لحدث أو احتفال داخل العائلة.

توقعات برج الحمل صحيا

أنت جيد صحيا ومع ذلك يجب على أولئك الذين لديهم تاريخ من الإصابة بالربو أو مشاكل تتعلق بالتنفس تجنب الغبار 
و كن حذرًا بشأن نظامك الغذائي وتأكد من تناول المزيد من الخضار والفواكه و لا ينبغي للنساء الحوامل المشاركة في رياضات المغامرة اليوم.
 

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