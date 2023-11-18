تحذير أمريكي من خطورة الاستهانة بفعل هذا الأمر في غزة

حذر مسؤولون أمريكيون كيان الاحتلال الصهيوني من خطورة الظن بإمكانية السيطرة على غزة واستتباب الأمر فيها، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وأكدوا خطورة الظن ، لأن ذلك مجرد أوهام.

واعتبر المسئولين ضمن طيف آخر من المصادر، أن المواجهات والتمرد لن يكونا إلا العقاب امام إسرائيل.

وذكروا أن ما يريد الاحتلال القيام به من رغبة في السيطرة على غزة لن يجلب سوى التمرد الطويل .

وقال الأمريكيون صراحة إنه يجب او يقدم انسحاب ورؤية فكرة عن إقامة دولة فلسطينية في فترة ما بعد الحرب.

وأكد أمريكيون أن الاحتلال يتجاهل دروس الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان عندما أعقبت الانتصارات العسكرية السريعة سنوات من العنف والمقاومة الكبيرة والاضطرابات، التي جعلت أمريكا على يقين بضرورة انسحابها.