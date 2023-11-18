رئيس الوزراء: قافلة تحيا مصر تحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات لغزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القافلة الموجهة من صندوق تحيا مصر للأهالي في غزة تتكون من 199 شاحنة وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات للغزة، لافتًا إلى أن : " الظرف الإنساني الرهيب الذي يوجد في غزة كان محفزا للشعب المصري ولكل المؤسسات المصرية لتنطلق بأقصى قدراتها للمساعدة أهالي غزة".

وأشار "مدبولي" خلال كلمته على هامش تفقده قافلة صندوق تحيا مصر لأهالي غزة، إلى أن ثلثي المساعدات التي ذهبت لقطاع غزة مصدرها من مصر والثلث الأخر من باقي الدول، معقبًا: " احنا لا نفاخر بهذا الأمر ولكنه رد فعل تلقائي للدولة المصرية والشعب المصري".