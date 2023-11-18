منذ ساعات الصباح .. قصف إسرائيلي متواصل على جنوب لبنان

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على أطراف عيتا الشعب اللبنانية.

فيما اشارت الوكالة الوطنية الي ان قوات العدو استهدفت بلدة كفر كلا بقذيفة على منطقة الخانوق وبلدة مركبا تتعرّض للقصف المدفعي منذ ساعات الصباح الأولى.

كما أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت موقع حدب البستان الإسرائيلي بصاروخين من الأراضي اللبنانية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت في وقت سابق دفاعات حزب الله نجحت في إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان.

و المسيرة الإسرائيلية التي أسقطها حزب الله هي طائرة هرمز 450 والتي تعمل بدون طيار متوسطة ومتعددة الحمولة تم تصمميها للقيام بالمهام العسكرية الطويلة الزمن.

وتمتلك المسيرة القدرة على الطيران لمدة 20 ساعة، والقيام بمهامها الأساسية من استطلاع، مراقبة، اتصالات وهجوم عبر تزويدها بصاروخين.