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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتجاوز الـ20 ألف جنبه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

سعر إطلالة أنابيلا هلال

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي تيشبرت باللون الأبيض بنصف كم، وعليه جيب طويل باللون الأخضر ومزينة بالورود وبنهايات من الشراشيب، واختارت حذاءً ناعما باللون الأبيض.

 

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كانت إطلالة أنابيلا هلال من مجموعة ازياء bloomingdale's، ووصل سعر التي شيرت إلى 480 ريال سعودي، اي ما يعادل 3,938 جنيه مصري، ووصل سعر الجيب  إلى 2,016 أي ما يعادل  16,541 جنية مصري، اي أن مجمل الإطلالة وصلت إلى  20,479.

واختارت أنابيلا هلال ترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة.

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية على شكل السموكي آيز لتبرز جمال عينيها.

واختارت أنابيلا إكسسوارات رقيقة تتناسب مع إطلالتها، فقد اكتفت بخواتم من الألماس وساعة يد باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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