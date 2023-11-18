حسام حسن يهاجم هذا اللاعب بقوة: طلعت تشتكي بدل ما تشكرني

علق حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق، على اقتراب عمر كمال عبد الواحد من الإنتقال من النادي الأهلي خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال حسام حسن ، خلال تصريحات بقناة ام بي سي مصر: " محبش اتكلم .. على عمر كمال عبد الواحد هذا اللاعب طلع اشتكاني وقال بلعب في مكان غير مكان ودلوقتي بيلعب مع المنتخب باك ليفيت ومع فيوتشر باك رأيت.

وأضاف حسن: "دلوقتي بتلعب باك مع كل الفرق يبقي كان مفروض تشكر أول مدرب وظفك في هذا المكان مش تطلع تقول أنا اتظلمت، معقبا: " الأهلي لا يحتاج عمر كمال عبد الواحد لديهم محمد هاني الذي يحتاج للثقة فقط".