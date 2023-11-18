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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يهاجم هذا اللاعب بقوة: طلعت تشتكي بدل ما تشكرني

صدى البلد

علق حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق، على اقتراب عمر كمال عبد الواحد من الإنتقال من النادي الأهلي  خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال حسام حسن ، خلال تصريحات بقناة ام بي سي مصر: " محبش اتكلم .. على عمر كمال عبد الواحد هذا اللاعب طلع اشتكاني وقال بلعب في مكان غير مكان ودلوقتي بيلعب مع المنتخب باك ليفيت ومع فيوتشر باك رأيت.

وأضاف حسن: "دلوقتي بتلعب باك مع كل الفرق يبقي كان مفروض تشكر أول مدرب وظفك في هذا المكان مش تطلع تقول أنا اتظلمت، معقبا: " الأهلي لا يحتاج عمر كمال عبد الواحد لديهم محمد هاني الذي يحتاج للثقة فقط".

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