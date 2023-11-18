مجمع الشفاء الطبي.. استشهاد 6 من مرضى غسيل الكلى و22 بالعناية المركزة

ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن قوات الاحتلال أخلت قسرا مستشفى الشفاء من كافة النازحين والمصابين القادرين على المشي ومعظم الطواقم الطبية حيث بقي حوالي 450 مريضا.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال أجبر وطرد المرضى والجرحى من مجمع الشفاء، و6 من مرضى غسل الكلى و22 من العناية المركزة ارتقوا.



وتوقعت الصحة في غزة أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم في الطريق بعد طردهم من مجمع الشفاء

وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية: إخلاء الاحتلال مستشفى الشفاء وإخراج المرضى والجرحى بقوة الإرهــاب سابقة ووصمة عار في تاريخ الإنسانية، الحكومات الأمريكية والغربية شريكة في الجرائم الصهـــيونية البشعة ضد شعبنا وضد المستشفيات المدنية.