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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى قرى مركز  المنيا

انتقل ضباط البحث الجنائي والحماية المدنية والإسعاف وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرفين وقام أحد الطرفين بإطلاق أعيرة نارية خرطوش

وتسببت المشاجرة في إصابة 3 أشخاص بينهم طالبة، وهم إسلام. م. م 22 سنة لا يعمل ومحسن. م. م 21 سنة وسارة. ر. م 12 سنه.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتم القاء القبض على المتهمين والتحفظ على السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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