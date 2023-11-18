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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ممشى ببني سويف يستقبل 122 سائحا من مختلف الجنسيات على متن باخرتين

صدى البلد

استقبل الممشى السياحي بمدينة بني سويف  ، باخرتين سياحيتين"فندقين عائمين"أثناء رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة مروراً  بالمحافظة .

حيث تم استقبال الباخرتين "رويال وكراون فيجن " وعلى متنهما فوجان سياحيان متعددا الجنسيات قوامهما  122سائحاً، وكان في استقبال الفوجين :رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

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وتنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد برنامج سياحي،تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل،للاستمتاع بمنظر وروعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جهتها  ، أكدت مدير السياحة، أن أعضاء  الفوجين  عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم "د.محمد هاني غنيم " والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.

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الممشى السياحي ببني سويف ببنى سويف بني سويف محافظ بني سويف مدينة بني سويف نهر النيل ب

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