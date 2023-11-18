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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جراحة عاجلة بالمخ تنقذ مريضا من الموت داخل مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية

كستشفي التأمين الصحي
كستشفي التأمين الصحي

استعرض الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، جهود تقديم الخدمة، خلال الفترة الماضية، ومن أبرز الجهود الطبية نجاح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى النيل للتأمين الصحي بالقليوبية، في إجراء جراحة فك اختناق العصب الخامس من قاع الجمجمة باستخدام المنظار الجراحي، لمريض يبلغ من العمر 50 عاما، بعد فشل جميع محاولات العلاج الدوائي لمدة سنتين، وقد كللت العملية بالنجاح، وتماثل المريض للشفاء، وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.


كما أعلن الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن الفرق الطبية والجراحية في مستشفي النيل للتأمين الصحي نجحت في إجراء 39 عملية جراحية، تضمنت 9 عمليات جراحية طارئة، و30 عملية مجدولة، خلال يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر.


وتابع أنه تم استقبال 395 مريضا بقسم الطوارئ، وعمل دخول ل33 مريضا بالقسم الداخلي والرعاية المركزة، وإجراء 49 جلسة غسيل كلوي لمرضي الكلي، 48 جلسة علاج كيماوي لمرضي الأورام، بالإضافة إلي إجراء 195 أشعة عادية ومقطعية وعدد 690 فحوصات معملية للمرضي المترددين علي المستشفي.


ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لتشغيل المستشفيات بالطاقة القصوي لتقديم الخدمات العلاجية والجراحية لجمهور الهيئة من المواطنين، والقضاء علي قوائم انتظار مرضي الجراحات والتداخلات الطبية الحرجة.

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