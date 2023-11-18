بفستان مكشوف الظهر .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية وجذابة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل في الصور بفستان طويل باللون الاسود، ولامع من الجزء العلوى وبفتحة من الظهر، وفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها.

وجمعت هاندا أرتشيل خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، بتسريحة انسيابية ناعمة.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها .

ولم تتكلف هاندا أرتشيل إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين وخاتما من الألماس.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل