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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر: الجميع فشل باختبار غزة ونجح الفلسطينيون في كشف أكاذيب الاحتلال

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه بعد ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بقطاع غزة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء، لم يعد هناك أية مناشدة تجدي أو كلمات تعبر عن الوضع الكارثي في القطاع.

وقال مرصد الأزهر في بيان: لقد كانت غزة اختبار لبصيص الإنسانية الذي نجاهد للحفاظ عليه لكن الجميع فشل في هذا الاختبار، واسمحوا لنا أن نتحدث بصيغة الماضي فالآن أي تحرك جاد لحسم هذا الوضع لن يغير من حقيقة استشهاد أكثر من ١٢ ألف إنسان وإصابة عشرات الآلاف بجروح وصلت في أغلبها إلى حد التشوهات والبتر والتفسخ بسبب الأسلحة المحرمة دوليًا التي تستخدم ضد المدنيين يوميًا.

وتابع: لم نعد نتمكن حتى من متابعة عدد الشهداء لتغير العدد في كل دقيقة وتعطل الاتصالات في القطاع لنفاد الوقود، بخلاف الأنقاض التي تحتضن أسر كاملة لم يسعفها الوقت لترك منازلها عند القصف المباغت أو لإخراج جثثها في ظل القصف المكثف المتواصل.

وأضاف المرصد: لقد فشلنا جميعا في اختبار غزة .. ونجح الفلسطينيون في  إثبات أكاذيب الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم رغم الآلة الإعلامية والسياسية الداعمة له، وأولها أكذوبة أن أهل فلسطين باعوا أرضهم منذ عشرات السنوات لليـ هـ ود!

وأشار إلى أنه رغم الإر  هاب الصـ هيـ وني لا يزال في شمال القطاع أكثر من ٨٠٠ ألف فلسطيني رفضوا التخلي عن أرضهم، فما يراه العالم اليوم يكشف لنا بوضوح ما حدث في عام ١٩٤٨م من مجازر لا تقل دموية لسرقة أراضي الفلسطينيين عبر إرهابهم ودفعهم للرحيل عنها.

مرصد الأزهر الفاخورة الشهداء غزة أكاذيب الاحتلال

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