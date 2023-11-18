أخبار الأهلي| نجم مغربي يقترب ومفاجأة بشأن صفقة عمر كمال ..وضربة من الزمالك للقلعة الحمراء

يشهد النادي الأهلي، أحداثا مثيرة خلال الساعات الماضية ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز ما يدور داخل القلعة الحمراء وتفاصيل صفقات يناير:

رحيل معلول بنهاية الموسم

فجر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رحيل علي معلول بنهاية الموسم للخليج على سبيل الإعارة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” معلول اختار أن يخرج للإعارة إلى الخليج بعد بطولة أندية العالم في السعودية إلى نهاية عقده مع الأهلي”.

لاعب الوداد بديل معلول

وكتب عبر فيسبوك: "يحيي عطية الله باك شمال الوداد المغربي اصبح احد المستهدفين في الأهلي في شغل مركز الباك الشمال في حالة تعثر انتقال احمد فتوح.

مجلس الزمالك يصدم الأهلي وكهربا

أشارت تقارير صحفية إلي تواصل محامي محمود عبد المنعم كهربا مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك لبحث تسديد الغرامة بدون فوائد وتقسيطها علي دفعات إلي أن مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب رفض الأمر وطلب الحصول على المبلغ كاملا.

وكان قد شدد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، علي اتخاذ النادي خطوات جديدة لمطالبة كهربا بالغرامة والحفاظ على حقوق النادي.

صفقات يناير

ترتبط أسماء عدة لاعبين بالانتقال إلى الأهلي في الفترة الأخيرة، من بينهم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي. كما تم عرض أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، للبيع من قبل ناديه.

وتشير مصادر، إلي اقتراب وضع الرتوش الأخيرة علي صفقة عمر كمال عبد الواحد ليكون واحدا من كتيبة القلعة الحمراء في يناير.



الأهلي يخاطب اتحاد الكرة

أكد خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الأنباء حول استدعاء الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات للتحقيق في النادي غير صحيحة.

ونفى بيبو خلال تصريحات صحفية، وجود أي تدخل من النادي في القرارات الخاصة باللاعبين في المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنها قرارات تتخذها الجهة الفنية للمنتخب، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في شئون نادينا.

كما أكد بيبو، علي مخاطبتهم اتحاد الكرة لمعرفة أسباب استبعاد اللاعبين.

