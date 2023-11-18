عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي| نجم مغربي يقترب ومفاجأة بشأن صفقة عمر كمال ..وضربة من الزمالك للقلعة الحمراء

صدى البلد

يشهد النادي الأهلي، أحداثا مثيرة خلال الساعات الماضية ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز ما يدور داخل القلعة الحمراء وتفاصيل صفقات يناير:

رحيل معلول بنهاية الموسم

فجر المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رحيل علي معلول بنهاية الموسم للخليج على سبيل الإعارة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” معلول اختار أن يخرج للإعارة إلى الخليج بعد بطولة أندية العالم في السعودية إلى نهاية عقده مع الأهلي”.

لاعب الوداد بديل معلول 

 

وكتب عبر فيسبوك: "يحيي عطية الله باك شمال الوداد المغربي اصبح احد المستهدفين في الأهلي في شغل مركز الباك الشمال في حالة تعثر انتقال احمد فتوح.

مجلس الزمالك يصدم الأهلي وكهربا

أشارت تقارير صحفية إلي تواصل محامي محمود عبد المنعم كهربا مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك لبحث تسديد الغرامة بدون فوائد وتقسيطها علي دفعات إلي أن مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب رفض الأمر وطلب الحصول على المبلغ كاملا.

txt

أخبار الزمالك| لبيب يصدم كهربا و3 أزمات أمام معتمد جمال والمجلس ينتظر موافقة أوسوريو

txt

حال تعثر صفقة فتوح .. لاعب الوداد تحت أنظار الأهلي

وكان قد شدد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، علي اتخاذ النادي خطوات جديدة لمطالبة كهربا بالغرامة والحفاظ على حقوق النادي.

صفقات يناير 

ترتبط أسماء عدة لاعبين بالانتقال إلى الأهلي في الفترة الأخيرة، من بينهم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي. كما تم عرض أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، للبيع من قبل ناديه.

وتشير مصادر، إلي اقتراب وضع الرتوش الأخيرة علي صفقة عمر كمال عبد الواحد ليكون واحدا من كتيبة القلعة الحمراء في يناير.
 

الأهلي يخاطب اتحاد الكرة 

أكد خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الأنباء حول استدعاء الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات للتحقيق في النادي غير صحيحة. 

ونفى بيبو خلال تصريحات صحفية، وجود أي تدخل من النادي في القرارات الخاصة باللاعبين في المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنها قرارات تتخذها الجهة الفنية للمنتخب، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في شئون نادينا.

كما أكد بيبو، علي مخاطبتهم اتحاد الكرة لمعرفة أسباب استبعاد اللاعبين.
 

اتحاد الكرة أحمد فتوح الزمالك المهندس فرج عامر القلعة الحمراء النادي الأهلي ا النادي الأهلي رحيل علي معلول رئيس نادي سموحة صفقة عمر كمال عبد الواحد عبد المنعم كهربا عمر كمال عبد الواحد علي معلول محامي محمود عبد المنعم كهربا مجلس الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

القصة الكاملة|نجاة أهالي قرية بنوفر من الموت بسبب انفجار سيارة محملة باسطوانات غاز..صور

ترشيحاتنا

خصم كبير على أفضل موبايل Realme.. عروض البلاك فرايداي

سأعود أقوى .. فينيسيوس يغيب 10 أسابيع عن ريال مدريد للإصابة

تشمل جباليا والزيتون.. الاحتلال يوسع هجماته في غزة

المسجد النبوي .. حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلته

الاحتلال يدمر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة

ضربة موجعة لـ مانشستر سيتي.. استبعاد هالاند من المنتخب بسبب الإصابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

تتسبب في كوارث.. أخطاء غير متوقعة تحدث أثناء ممارسة الرياضة

فداء الشندويلي: شيخ الأزهر طلب مني كتابة سيناريو المنبر ولم يتدخل فيه.. ومررت بـ ثلاث لجان للموافقة عليه| حوار

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ