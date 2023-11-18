أخبار الزمالك| لبيب يصدم كهربا و3 أزمات أمام معتمد جمال والمجلس ينتظر موافقة أوسوريو

حدث خلال الساعات الماضية، عددا من التطورات الخاصة بنادي الزمالك ونرصدها من خلال السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة ليوم السبت داخل النادي.

معتمد جمال يحاول التغلب على 3 أزمات

يسعي جمال معتمد للتغلب، علي النقص العددي في الفريق لأسباب كثيرة منها الإصابات أو القرارات التربوية الخاصة باستبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري.

ويحاول جمال معتمد المدير الفني للفريق تجهيز الثنائي ناصر منسي والبنيني سامسون أكينولا لقيادة هجوم القلعة البيضاء بعد إصابة التونسي سيف الدين الجزيري وتجهيز حاتم سكر ومحمد عبد الشافي لشغل مركز الظهير الأيسر مكان أحمد فتوح الموقوف من قبل الإدارة بقرار تربوي وأيضا بعد معاناة عبد الله جمعة من الإصابة.

مجلس الزمالك يصدم كهربا

أشارت تقارير صحفية إلي تواصل محامي محمود عبد المنعم كهربا مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك لبحث تسديد الغرامة بدون فوائد وتقسيطها علي دفعات إلي أن مجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب رفض الأمر وطلب الحصول على المبلغ كامل.

وكان قد شدد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، علي اتخاذ النادي خطوات جديدة لمطالبة كهربا بالغرامة والحفاظ على حقوق النادي.

الزمالك ينتظر موافقة أوسوريو

مسؤولو نادي الزمالك ينتظرون قرار المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق الأول، بشأن الموافقة على العرض الذي قُدم له بشأن جدولة المستحقات المتأخرة والشرط الجزائي الخاص بالمدرب الكولومبي.

حل أزمة القيد قبل يناير

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل داخل الزمالك لحل أزمة القيد، عبر فيسبوك.

وكتب: “مصدر بالزمالك جولة جديدة من المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي لحل أزمة القيد قبل يناير”.

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك خطوات جادة لحل أزمة القيد في نادي الزمالك، موضحًا أن هناك مفاوضات لتقسيط الغرامة على الزمالك.

استقالة مفاجئة في الزمالك

قدم إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من قيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي اكس:" اليوم قدمت اعتذاري للكابتن حسين لبيب عن عدم استكمال مهمتي كرئيس قطاع الناشئين متمنيًا التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".